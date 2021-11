Strafprozess in Turin : Sohn (20) tötete Vater mit 34 Stichen, um Mutter zu schützen – Freispruch

In einem aufsehenerregenden Prozess wurde der 20-jährige Alex Pompa freigesprochen. Er hatte seinen gewalttätigen Vater getötet, um seine Mutter zu beschützen.

Ein Gericht in Norditalien hat einen jungen Mann freigesprochen, der seinen Vater Ende April vergangenen Jahres mit 34 Messerstichen getötet hatte. Der 20-jährige Alex Pompa habe dem Schwurgericht zufolge in Notwehr gehandelt, berichteten mehrere Medien am Mittwochabend. Am 30. April soll er bei einem der häufigen Streits seiner Eltern dazwischengegangen sein, um die Mutter Maria Cutoia zu schützen, wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb.