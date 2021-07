Sohn von Box-Weltmeister Chris Eubanks tot am Strand in Dubai gefunden

imago/Action Plus

Der Kampfsportler wurde tot am Strand von Dubai gefunden.

In Dubai wurde am Strand die Leiche von Sebastian Eubank gefunden.

Tragödie in der Kampfsport-Famile Eubank. Sebastian Eubank wurde tot am Strand in Dubai aufgefunden. Der 29-Jährige ist der Sohn der britischen Box-Legende Chris Eubank Sr. Wie mehrere britische Medien berichten, war Sebastian offenbar ertrunken. Die genauen Umstände seines Todes sind aber noch unklar. Erst vor einem Monat wurde der 29-Jährige Vater – er starb einen Tag vor seinem 30. Geburtstag.