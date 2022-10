Lörrach (D): Sohn (34) erschlägt Mutter (60) mit Hammer

Nach einem Tötungsdelikt in Lörrach (D) wurde ein 34-jähriger Mann in Untersuchungshaft genommen. Er soll seine Mutter mit einem Hammer erschlagen haben. (Symbolbild)

In Lörrach (D) bei Basel kam es am vergangenen Donnerstag zu einem Tötungsdelikt. Ein tatverdächtiger 34-jähriger Mann wurde in Untersuchungshaft genommen, wie die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilten. Der Mann soll in der Nacht auf Donnerstag nach einem Streit seine Mutter erschlagen haben. Die 60-Jährige sei den Kopfverletzungen erlegen, die ihr mit einem Hammer zugefügt worden seien.