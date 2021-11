Entführungsfall : Sohn (6) in Thailand entführt – Schweizer Vater verzweifelt

Seit über zwei Jahren kämpft Roy Bearth um die Rückführung seines Sohnes Colin (6) aus Thailand in die Schweiz. Nun entscheidet das Gericht in Bangkok, ob Colin in die Schweiz zurück darf.

Der Rucksack ist noch da, aber der Sohn ist schon lange fort. Seit mehr als zwei Jahren ist es Roy Bearths grösster Wunsch, Colin wieder bei sich zuhause in Uetikon in die Arme zu nehmen. Seit de r Entführung 2019 hat Roy Bearth seinen Sohn nicht mehr gesehen. Die Mutter pflege eine enge Beziehung zur thailändischen Königsfamilie und drängte den 39-Jährigen, in die Schweiz zurückzukehren.

Hier kämpft er auf juristischem Weg um seinen Sohn. Doch Anfang dieses Jahres erhielt er von der Zürcher Staatsanwaltschaft ernüchternde Post: Weil die Entführung in Thailand stattfand, wurden die Ermittlungen gegen seine Frau eingestellt. Der Kampf um den Sohn kommt Roy Bearth teuer zu stehen. Nach eigenen Angaben musste er bereits 70 ’ 000 Franken Anwaltskosten bezahlen. Letzte Woche richtete er ein Spendenkonto ein, um noch seinen Anwalt in Thailand bezahlen zu können. Dieser wird ihn nämlich am 1. Dezember vor dem Gericht in Bangkok vertreten, das darüber entscheiden wird, ob sein Sohn in die Schweiz zurückkehren darf.

Warum die Mutter das Kind damals entführte, ist für Roy Bearth bis heute ein grosses Rätsel. Aber aufgeben ist für Roy Bearth keine Option. « Ich glaube , je der Vater und jede Mutter würde alles versuchen, um das Kind wieder zurückzubekommen. ».

