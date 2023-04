HSG: Sohn einer Professorin bevorzugt? Schule wehrt sich gegen Vorwürfe

1 / 4 Studierende der Uni St. Gallen (HSG) werfen der Schule vor, bei einer Anstellung den Sohn einer Professorin bevorzugt zu haben. 20min/News-Scout Dies könne der Glaubwürdigkeit der Institution schaden, sagen die Studierenden. HSG Die HSG weist die Vorwürfe klar von sich. 20min/shz

Darum gehts Studierende der Hochschule St. Gallen werfen der Schule vor, den Sohn einer Professorin bevorzugt zu haben.

Die HSG weist die Vorwürfe klar von sich: Die Anstellung auf Stundenlohn in einem sehr kleinen Pensum sei regelkonform und transparent erfolgt.

Ein Organisationsberater sagt, die HSG hätte proaktiv kommunizieren sollen, um solchen Vorwürfen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Hat die Universität St. Gallen (HSG) bei der Anstellung eines Assistenten den Sohn einer Professorin bevorzugt? Mit diesem Vorwurf gelangten Studierende der HSG an 20 Minuten. Hintergrund: B.D.* arbeitet als wissenschaftlicher an der HSG. Das Institut, an dem er angestellt ist, wird geleitet von I.D* – B.s Mutter.

«Es ist erstaunlich, dass wir Studierenden ihren Sohn nie in der Lehrveranstaltung gesehen haben, obwohl er als Angestellter der Universität tätig ist. Dies wirft ernste Bedenken hinsichtlich der Integrität und des Einstellungsverfahrens an der Universität auf», schreiben die Studierenden, die anonym bleiben möchten, in einer E-Mail an 20 Minuten.

«Mit Transparenz und Fairness arbeiten»

Den Studierenden sei es wichtig, dass die HSG mit Transparenz und Fairness arbeite. «Vetternwirtschaft verstösst gegen die Grundsätze der Leistungsgesellschaft und kann weitreichende Folgen haben. Sie untergräbt nicht nur die Glaubwürdigkeit der Institution, sondern kann auch den Karrieren und Ambitionen verdienter Kandidaten schaden, die aufgrund solcher Praktiken möglicherweise übersehen wurden», heisst es in der E-Mail weiter.

Die Vorwürfe weist die HSG entschieden zurück. Kommunikationsleiter Adrian Sulzer bestätigt zwar, dass B.D. als Assistent im Stundenlohn «in einem sehr kleinen Pensum» befristet am Institut angestellt sei, an dem auch seine Mutter arbeite. Aber: «Die Anstellung erfolgte regelkonform. Sein Vertrag wurde von einem anderen Direktor des Instituts, sowie der zuständigen Personalbeauftragten unterzeichnet. Er ist einer anderen Person unterstellt, die auch das Bewerbungsgespräch geführt hat.»

Dass die Studierenden sich nicht an die Ombudsstelle der HSG, sondern an die Medien gewendet haben, kommentiert Sulzer so: «Wir bedauern sehr, dass in diesem Fall der Gang an die Medien der ordentlichen Lösung eines vermuteten Problems durch die dafür vorgesehenen Verfahren und Anlaufstellen vorgezogen wurde.» Die Ombudsstelle und die Meldestelle für Missstände seien unabhängig, mit externen Personen besetzt und sie gewährleisteten Vertraulichkeit. «Umso mehr rufen wir die Studierenden nochmals dazu auf, sich vertrauensvoll an die zuständigen Stellen zu wenden.»

«Heikler und sensibler Bereich»

Dass die Anstellung für Unmut und Gesprächsstoff bei der Studierendenschaft sorgt, erstaunt Markus Fäh nicht. Der Organisationsberater und Coach sagt, Anstellungen von Familienmitgliedern seien immer «ein sensibler und heikler Bereich». Natürlich gebe es Reglemente und in den allermeisten Fällen werde nach Vorschrift vorgegangen. «Trotzdem kommt der Vorwurf von Protektionismus und Vetterliwirtschaft verständlicherweise schnell auf.»

Auch wenn die Anstellung von Verwandten nicht verboten sei, müsse eine Institution, die auf ihren Ruf bedacht sei, hier sehr bedacht vorgehen: «Es müsste von Beginn weg transparent und proaktiv kommuniziert werden. Nach welchen Kriterien wurde die Stelle besetzt? Wie viele Mitbewerber gab es und was hatten sie für Qualifikationen? Weshalb wurde letztlich die Person eingestellt, die verwandt ist mit der Direktorin?» Hätte die HSG dies offen und proaktiv kommuniziert, hätte sie damit Misstrauen und Vorwürfen den Wind aus den Segeln nehmen können, glaubt Fäh.

«Nicht praktikabel, 9500 Studierende über jeden Entscheid zu informieren»

Sulzer bekräftigt: «Im entsprechenden Institut wurde transparent über die Anstellung informiert. Studierenden gegenüber ist die HSG bei Personalentscheiden aber keine Rechenschaft schuldig. Es wäre weder praktikabel noch wünschenswert, die über 9500 Studierenden jeweils über alle Anstellungen im Stundenlohn proaktiv zu informieren.»

Aktuell seien das rund 800, darunter viele befristete mit sehr kleinen Pensen wie beim entsprechenden Mitarbeiter . «Schliesslich hätte der genaue Sachverhalt problemlos durch die zuständigen Stellen aufgeklärt werden können. Die HSG hatte aber keine Gelegenheit dazu, da die Studierenden ihre Bedenken nicht intern bekannt gemacht haben, sondern direkt an die Medien gelangt sind», sagt Sulzer.

*Initialen geändert