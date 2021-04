Kindstötungsfall in Breitenbach SO - Sohn erstickt und Tochter fast getötet – nun steht der Vater vor Gericht

Kindstötungsfall in Breitenbach SO :

Nach zehn Jahren steht der mutmassliche Täter vor Gericht: In Solothurn wird heute einem Vater der Prozess gemacht, der 2010 in Breitenbach SO seinen knapp zweimonatigen Sohn erstickt und zwei Jahre später die siebenwöchige Tochter so heftig geschüttelt haben soll, dass der Säugling ein Schütteltrauma erlitt.

Der heute 34-jährige Vater muss sich unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung, mehrfacher versuchter Tötung und mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der Vater bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Verfahren gegen die Mutter der zwei Kinder wurde laut der Solothurner Zeitung 2017 eingestellt.

Der Prozess sollte um 8.30 Uhr beginnen und dauert voraussichtlich drei Tage.