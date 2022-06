Sohn von Bushido und Anna-Maria Ferchichi hat eine Blutvergiftung

1 / 7 Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (40) sorgen sich momentan um ihren jüngsten Sohn Issa. Instagram/bush1do In einer Instagram-Story erklärte die 40-Jährige am Samstag, dass Issa an einer Blutvergiftung leide. Instagram/anna_maria_ferchichi «Er hatte wirklich nur eine minimale Wunde an seiner Ferse. Da ist ein kleiner Stein reingekommen und das ist jetzt einfach mal zur Blutvergiftung geworden», sagt die Influencerin. Instagram/anna_maria_ferchichi

Als Eltern einer zehnköpfigen Familie sind Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi immerzu mit ihren Schützlingen beschäftigt. Erst letzte Woche gab es Aufruhr, als Sohn Djibrail (9), der am sogenannten PFAPA-Syndrom leidet, mit einem plötzlichen Krankheitsschub zu kämpfen hatte. Nun müssen sich die Eltern noch um einen weiteren Schützling Sorgen machen. Bei ihrem jüngsten Sohn Issa wurde nämlich eine Blutvergiftung entdeckt.

Die traurige Neuigkeit erzählte Anna-Maria am Samstag in ihrer Instagram-Story und verriet auch gleich, wie es dazu kam: «Er hatte wirklich nur eine minimale Wunde an seiner Ferse. Da ist ein kleiner Stein reingekommen und das ist jetzt einfach mal zur Blutvergiftung geworden.» Weiter schilderte die 40-Jährige besorgt: «Man sieht richtig die Linie, wie sie sich so Richtung Bein bewegt. Also wirklich unheimlich.»

Der Siebenjährige bekäme jetzt Antibiotika, um sich schnellstmöglich wieder zu erholen, sagt Anna-Maria weiter. Zudem müsse Issa nun seinen Fuss ruhig halten – was anscheinend keine leichte Aufgabe für ihn sei: «Nichts mit Schwimmen und Rumtoben am Wochenende … Da er so ein Wirbelwind ist, weiss ich gar nicht, wie ich ihn ruhig halten soll.»

Issa hört «überhaupt nicht» auf seine Mama

Die Gesundheit ihres Sohnemanns dürfte nicht das Einzige sein, was der achtfachen Mutter momentan Kopfschmerzen bereitet. In einer Instagram-Story von letzter Woche erklärte Anna-Maria nämlich, dass der Kleine gerade in einer rebellischen Phase sei und darum «überhaupt nicht» auf sie höre.

Für das Benehmen ihres Sohnes hat die Schwester von Sarah Connor (42) eine Erklärung: «Er war bis vor kurzem der Kleinste der Familie – und wurde jetzt dreifach entthront.» Erst Ende 2021 wurden nämlich die Drillinge Leonora, Naima und Amaya geboren. Damit sich Issa nicht vernachlässigt fühlt, möchte die 40-Jährige nun wieder mehr Zeit allein mit ihrem Sohnemann verbringen, wie sie abschliessend auf Instagram festhält.

