Sohn von Bushido und Anna-Maria Ferchichi leidet an chronischer Krankheit

«Odyssee bis zur Diagnose»

Die Ärzte hätten lange keine Diagnose stellen können und auch Anna-Maria habe an einen vorübergehenden Infekt geglaubt. Bis der Influencerin schliesslich auffiel, dass die Symptome schubweise aufkamen. Die Schwester von Sarah Connor begann daraufhin, den Gesundheitszustand ihres Sohnes zu dokumentieren und legte das Protokoll schliesslich dem Kinderarzt vor. Dieser verwies sie weiter an die Berliner Universitätsmedizin Charité.

«Wir hatten eine tierische Odyssee, bis wir die Diagnose schlussendlich in der Charité bekommen haben, in der Immunologie», erklärt die 40-Jährige in ihrer Instagram-Story weiter. Ihr Sohn leide am PFAPA-Syndrom. Lebensbedrohlich sei das Syndrom – die Kindheitskrankheit kennt man auch unter dem Namen Marshall- Syndrom – nicht. Zudem sollen die Symptome mit dem Älterwerden des Kindes nachlassen. Und seit Anna-Maria wisse, worum es sich handelt, könne sie auch besser mit den Symptomen ihres Sohnes umgehen.