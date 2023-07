Bronny James: Sohn von NBA-Superstar (18) erleidet Herzstillstand

USA TODAY Sports via Reuters Con

Bronny James, der Sohn von NBA-Superstar Lebron James, wurde in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er während eines Basketballtrainings einen Herzstillstand erlitten hatte. Dies berichtet das Portal TMZ. Demnach musste am Montagmorgen die Ambulanz zum Galen Center in Los Angeles ausrücken. Dabei handelt es sich um den Trainingsort des USC-Colleges, bei dem Bronny James selbst Basketball spielt und als grosses Talent sowie als künftiger NBA-Spieler gehandelt wird. Der 18-Jährige sei beim Eintreffen des Krankenwagens bewusstlos gewesen, heisst es.