Russland: Sohn von Putin-Propagandist soll in London als Model arbeiten

Wladimir Solowjow hat erneut gefordert, das britische Parlament in London mit Raketen anzugreifen. Immer wieder predigt er, gegenüber dem Westen keine Gnade zu zeigen – dabei besitzt er selbst Luxus-Anwesen in Italien.

1 / 4 Wladimir Solowjow, der als eines der wichtigsten Propaganda-Sprachrohre des Kremls gilt, hat erneut dazu aufgerufen, Grossbritannien anzugreifen. IMAGO/Russian Look Dort soll sein ältester Sohn Daniil als Model arbeiten. Twitter Er ist eines von insgesamt acht Kindern aus drei Ehen. Twitter

Darum gehts Der Fernsehmoderator Wladimir Solowjow hat im Staats-TV erneut dazu aufgerufen, westliche Staaten direkt anzugreifen.

So soll etwa das britische Parlament mit Raketen attackiert werden, falls Grossbritannien der Ukraine Kampfjets liefern sollte.

In London soll jedoch einer seiner Söhne als Model arbeiten.

Wladimir Solowjow, der in seiner Rolle als populärer Moderator im staatlichen russischen TV und Radio als eines der wichtigsten Propaganda-Sprachrohre der Regierung von Wladimir Putin gilt, hat in seiner Sendung erneut dazu aufgerufen, Ziele in Grossbritannien anzugreifen. «Können wir nicht endlich in London zuschlagen? Was ist das Problem?», sagte Solowjow.

Raketen auf britisches Parlament

Natürlich werde man «nur militärische Ziele» angreifen – doch auch das Parlamentsgebäude im Herzen der britischen Hauptstadt London soll mit Raketen beschossen werden, wenn es nach dem Moderator geht. Solche Angriffe seien gerechtfertigt, da Grossbritannien die Ukraine in Zukunft ja mit Kampfjets beliefern werde, die Angriffe auf Kreml-Territorium weit hinter der russisch-ukrainischen Grenze ermöglichen sollen.

Eine solche Lieferung ist derzeit aber trotz Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski nicht vorgesehen, wie der britische Verteidigungsminister Ben Wallace unlängst gegenüber der BBC sagte. Ausserdem könnte die Ukraine auch mit anderen Mitteln, über die sie bereits verfügt, Ziele auf russischem Boden viele Kilometer hinter der Front treffen und hat dies in der Vergangenheit bereits getan. So kam es etwa im Herbst 2022 zu mehreren Explosionen auf russischen Militärstützpunkten.

Theoretisch verfügt auch das US-Mehrfachraketenwerfersystem Himars über eine genug grosse Reichweite, um Ziele weit innerhalb von Russland zu treffen. Die USA liefern der Ukraine aber derzeit keine Munition für den Werfer, die solche Distanzen überwinden könnte. Solowjows wiederholte Forderung, London anzugreifen, wirkt aber auch aus einem anderen Grund heuchlerisch.

Denn die europäischen Länder bezeichnet der Fernsehmoderator allesamt als Nazi-Staaten, die einzig der Hass auf Russland vereinen würde. «Lasst uns zuerst zuschlagen! Damit den Nazi-Bastarden von Macron bis Scholz, von Pistorius bis Rishi Sunak die Hoden strammstehen und ihnen vor Angst aus den Ohren fallen», poltert Solowjow im russischen Staats-TV.

Luxusanwesen in Italien

Es sind grosse Töne für jemanden, der selber zwei luxuriöse Immobilien am Comer See in Italien besitzt. Die beiden Anwesen, die im Zuge der Sanktionierung russischer Oligarchen beschlagnahmt wurden, sollen einen Wert von acht Millionen Euro haben. Nebst Solowjow verfügten bis zu Beginn des Krieges auch fünf seiner acht Kinder über eine Aufenthaltsgenehmigung für Italien, von der sie immer wieder Gebrauch machten. Der Moderator, der sich im Fernsehen stets als erbitterter Gegner des Westens und verbissener Patriot präsentiert, zugleich aber in Italien gerne das «Dolce Vita» geniesst, wurde denn auch in Russland schon scharf kritisiert.

Ein weiteres Indiz, das nicht ins Bild des Kreml-liebenden Russen passt, könnte auch der Job seines Sohnes Daniil Solowjow sein. Er ist der älteste Sohn des Propagandisten und entstammt dessen erster Ehe mit Elga Sepp – insgesamt war Wladimir Solowjow drei Mal verheiratet. Wie Jason Smart, Korrespondent der «Kyiv Post» auf Twitter schreibt, soll Daniil nämlich als Model in London arbeiten – also in genau der Stadt, deren Zerstörung sich Solowjow seit Monaten herbeisehnt.

Tatsächlich hat Daniil bereits in der Vergangenheit als Model gearbeitet, wie ein Beitrag auf dem Instagram-Profil der Coiffeursalon-Kette Contora_Lisovets zeigt. Dort posiert der Sohn des Moderators mit tätowierten Fingern und langen blonden Haaren – was sein Vater von diesen Trends aus dem Westen hält, ist nicht bekannt.

Online amüsieren sich diverse Nutzer auf Kosten von Daniil oder seinem Vater Wladimir. «Er ist Patriot, orthodox und spirituell – aber 20 Dollar sind 20 Dollar», schreibt etwa ein User unter dem rund zwei Jahre alten Bild des Coiffeursalons. Die Meldung, dass Daniil womöglich in London als Model arbeite, wurde auch vom Twitter-Account «dumingtups» aufgegriffen. «Daniil Solowjow sagte, er könne derzeit noch keinen Vertrag beim russischen Verteidigungsministerium unterzeichnen, um im Krieg in der Ukraine zu kämpfen, da er bereits einen Vertrag mit einer Londoner Modelagentur unterzeichnet habe», schreibt der Account dazu. Ob die Aussage tatsächlich von Daniil Solowjow stammt, ist aber zweifelhaft.