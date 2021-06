Prozess in Hinwil - Sohn zu Tode geschüttelt – Vater drohen zehn Jahre Gefängnis

1 / 1 Ein 44-jähriger Vater aus dem Zürcher Oberland steht am Dienstag vor Gericht. Facebook

Darum gehts Ende Juli 2019 soll ein Vater in seiner Wohnung seinen Sohn geschüttelt haben.

Der Säugling ist einige Tage später im Kinderspital verstorben.

Er ist wegen Tötung angeklagt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren.

Ein besonders tragisches Tötungsdelikt kommt am Dienstag vor Gericht. Ein Vater wird beschuldigt, seinen achtmonatigen Sohn zu Tode geschüttelt zu haben. Die Tat hatte sich Ende Juli 2019 im Zürcher Oberland ereignet. Laut Anklageschrift hatte der heute 44-jährige Schweizer in seiner Wohnung mit beiden Händen den Säugling kräftig am Brustkorb gepackt und geschüttelt.

Dabei wurde der Kopf des acht Monate alten Kindes mehrere Male nach vorne und hinten geschleudert. Es erlitt durch die heftigen Schüttelbewegungen eine Hirnblutung und in der Folge eine Atemlähmung. Das Kind verstarb einige Tage später im Kinderspital Zürich.

Bereits vorher gewalttätig

Schon zuvor soll der Vater mehrmals das Baby mit beiden Händen am Körper gepackt, gedrückt oder geschüttelt haben. In der Anklageschrift sind fünf weitere Vorfälle beschrieben. In zwei Fällen schüttelte er das Baby ebenfalls, in zwei Fällen drückte er es kräftig und brach ihm insgesamt drei Rippen. Zudem soll er dem Baby einen kräftigen Schlag gegen den Arm versetzt haben, so dass es den linken Unterarmknochen brach.

Wie der zuständige Staatsanwalt Adrian Kaegi sagt, ist der Fall bezüglich der Anzahl der Vorfälle als auch der Schwere der lebensgefährlichen Kopfverletzungen erschreckend und für die Mutter des Babys äusserst tragisch. Ein solcher Fall von Kindesmisshandlung habe er in seiner langjährigen Zeit als Staatsanwalt selten erlebt. Fälle von Kindesmisshandlungen mit Todesfolgen hätten in den letzten Jahren zugenommen. «Die Problematik des Schüttelns von Säuglingen ist immer noch nicht genügend in den Köpfen der Eltern eingeprägt», sagt Kaegi.

Am Dienstag wird der Fall vor dem Bezirksgericht Hinwil verhandelt. Der Beschuldigte wird der vollendeten und versuchten vorsätzlichen Tötung und einfachen Körperverletzung beschuldigt. Der Staatsanwalt verlangt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Der nicht geständige Vater war rund eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuss und von seiner Ehefrau getrennt.