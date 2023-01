Argentinien : Soja-Ernte wegen anhaltender Dürre in Gefahr

Die Trockenheit in drei aufeinanderfolgenden Jahren hat schwere Auswirkungen auf die Ernte. (Archivibild)

Argentinien muss wegen anhaltender Trockenheit in seinen wichtigsten Anbaugebieten um die Hälfte seiner Soja-Ernte fürchten: Erwartet worden seien in den ertragreichen Regionen eigentlich 19,7 Millionen Tonnen Sojabohnen, teilte die argentinische Getreidebörse Rosario am Montag mit. Doch nun sei nur noch mit 10,7 Millionen Tonnen zu rechnen. Und diese Zahl gehe jede Woche weiter zurück.