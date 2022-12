Tuena: «Bis das Volk entschieden hat, müsste der Tempo 30-Plan ruhen»

Der Stadtrat will in den kommenden Jahren auf den Strassen der Stadt Zürich weitgehend Tempo 30 einführen.

Der Zürcher Stadtrat will bis in zehn Jahren auf weiteren 150 Streckenkilometern in der Stadt Tempo 30 einführen. Am Dienstag stellte er den Zeitplan vor: Nun ist also klar, auf welchen Strassen Tempo 30 zuerst eingeführt wird. Bereits ab Herbst 2023 sollten die ersten zusätzlichen Temporeduktionen umgesetzt sein, Ende 2032 soll die dritte Etappe der Strassenlärmsanierung zum Abschluss kommen.