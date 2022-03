Unbeschwertes Posten trotz Krieg : «Solange die Leute den Krieg ernst nehmen, ist es egal, was sie posten»

Während Spendenaufrufe auf Social Media zuhauf gepostet werden, teilen andere ihre Urlaubsfotos oder Fotos vom Party-Wochenende. Ethisch verwerflich in Zeiten von Krieg in Europa oder doch vollkommen in Ordnung?

Es sei immer schlimm, aber man könne sich nicht immer deshalb einschränken, sagt Florina bei der Strassenumfrage von 20 Minuten. In solchen Zeiten klickt Florina die Bodypics einfach mehr weg und schaut sich lieber gepostete Spendenseiten oder Berichte zum Krieg an. Auch der 16-jährige Student Barnabas schliesst sich der Meinung von Florina an. Wichtig sei einfach, dass die postenden Leute wissen, dass der Krieg ernst ist und ihn auch so wahrnehmen.

Die 17-jährige Rachele sagt: «Es passiert immer etwas auf der Welt. Das ist nicht der erste Krieg. Ich finde es eher traurig, dass jeder etwas dazu postet, nur weil es so nahe ist. Aber viele Leute, besonders in meinem Alter, posten es wohl eher in ihre Story, damit sie dazugehören und zeigen können, dass sie es auch mitbekommen haben. Aber die Hintergründe kennen sie nicht und leben eher hinter dem Mond.»

Laut dem Oberassistenten des Ethikzentrums an der Universität Zürich ist das Posten von privaten Bildern, auf denen man ausgelassen feiert und lacht, zu Kriegszeiten nicht verwerflich. Allerdings sei Feingefühl gefragt. Man solle sich etwa die Frage stellen, ob nun wirklich der richtige Zeitpunkt ist, sich sozusagen ins Rampenlicht zu stellen, oder man sich immerhin vorübergehend etwas zurückhalten sollte.