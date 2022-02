Totes Mädchen (8) in Köniz  – «Solange es kein Geständnis gibt, sind verschiedene Szenarien denkbar»

Im Fall der achtjährigen E.A.*, die am Dienstag tot in einem Wald aufgefunden wurde, beantragt die Staatsanwaltschaft U-Haft für eine 30-Jährige. Der forensische Psychiater Thomas Knecht zu möglichen Szenarien.

1 / 13 So trauern die Anwohnerinnen und Anwohner in Niederwangen/Köniz um E.A. 20min/zst Die Kerzen und Blumen wurden am Mittwochabend aufgestellt. 20min/zst Auch ein Teddybär wurde hingelegt. 20min/zst

Darum gehts Noch sind keine Details zum Tod des achtjährigen Mädchen, das am Dienstag tot in Köniz aufgefunden wurde, bekannt.

Am Freitagmorgen schloss die Berner Polizei einen Unfall noch nicht aus. Am Nachmittag gab sie bekannt, dass für eine 30-jährige Frau Untersuchungshaft beantragt wurde.

Der forensische Psychiater Thomas Knecht führt mehrere Szenarien aus, die für den Tod des Mädchens in Frage kommen könnten.

Am Dienstagabend wurde die achtjährige E.A.* tot in einem Wald in Köniz aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung und vermeldete am Donnerstag, dass eine Person festgenommen wurde. Am Freitagnachmittag beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für die 30-jährige Frau.

Weitere Details zum Fall gibt die Polizei nicht bekannt. Klar ist: E.s Mutter M.A.* ist 30 Jahre alt. Ihr Haus ist nach wie vor polizeilich versiegelt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Thomas Knecht ist forensischer Psychiater. Er erklärt, welche Szenarien denkbar sind für den Tod des Mädchens.

«Auch wenn noch unklar ist, was passiert ist, ist ein Kindsmord durch die Mutter ein denkbares Szenario. Sollte das tatsächlich der Fall sein, kann als Ursache eine Psychose mit Realitätsentfremdung in Frage kommen. Es kann sein, dass die Mutter in ihrem Kind etwas Anderes, etwas Dämonisches gesehen hat und es davon erlösen wollte», sagt Knecht. Dies sei jedoch sehr selten und würde nicht als Kurzschlusshandlung geschehen. «Eine solche Psychose muss bereits jahrelang fortgeschritten und auffällige Anzeichen müssten bereits früher aufgetreten sein.» Ebenfalls könnten finanzielle, behördliche oder partnerschaftliche Probleme eine Verzweiflungstat auslösen.

«Von Unfall bis Racheakt ist alles denkbar»

Solange es kein Schuldgeständnis gibt, könnten auch andere Ursachen für den Tod von A. in Frage kommen. Thomas Knecht schätzt für 20 Minuten verschiedene mögliche Szenarien zum Tod der Achtjährigen ein.

«Wenn ein Kind tot in einem Wald aufgefunden wird, wird schnell die Vermutung geäussert, dass es auch dort getötet wurde. Es könnte aber auch bereits tot in den Wald gebracht worden sein», sagt Knecht.

Die Polizei müsse viele mögliche Ursachen abklären. Es sei aber naheliegend, dass A. getötet wurde. «Ob eine Spielerei unter Kindern der Auslöser für den Tod war oder ob es einen Unfall auf der Strasse gab und sich ein möglicher Täter der Verantwortung entzog, indem er das Mädchen an einen schwer auffindbaren Ort brachte – nichts kann a priori ausgeschlossen werden. Das muss jetzt geklärt werden», sagt Knecht.

Ein Kind könne auch Opfer werden, wenn es zwischen die Fronten eines Konfliktes zwischen Erwachsenen gerät, zum Beispiel als Racheakt. So komme es vor, dass ein Ex-Partner ein gemeinsames Kind tötet, um sich am anderen Elternteil zu rächen. «Es kann gut sein, dass als Täter eine vertraute Person in Frage kommt», führt der forensische Psychiater weiter aus. Sei es durch eine allzu strenge Massregelung, die zu hart ausfiel und es deshalb ungewollt zum Tod kam, oder durch einen Streit.

«Auch sadistische Machtdemonstration ist denkbar»

«Möglich ist auch, dass es um den reinen Akt des Tötens ging. Ein unbekannter Täter, der das isolierte Kind ausnutzen wollte, oder eine sadistische Machtdemonstration.» Die Polizei müsse jetzt die Todesursache genauer abklären, den Tatort ausfindig machen, den Tathergang klären und ein Täterprofil erstellen. «Ausserdem müssen relevante Bezugspersonen befragt werden, sei es als Auskunftspersonen oder als Verdächtige», sagt Knecht.

Thomas Knecht ist psychologischer Forensiker und leitender Arzt des psychiatrischen Zentrums des Kantons Appenzell Ausserrhoden. spitalverbund.ch

*Name der Redaktion bekannt