Thuner Wasserspektakel : «Solange so etwas möglich ist, drehe ich meine Heizung sicher nicht herunter»

Im Thuner Aarebecken feierte am Freitag der Wasserzauber Premiere. Viele 20-Minuten-Leserinnen und -Leser sehen den Event kritisch, wie sich in der Kommentarspalte zeigt. Vor dem Hintergrund der Energiekampagne des Bundes hinterfragen sie den Stromverbrauch des Spektakels. Eine Userin schreibt: «In einer Zeit, wo man uns bevormundet, wie viel Strom, Wasser und Gas wir benützen dürfen, und man schauen muss, dass man an Weihnachten bloss keine ersichtliche Weihnachtsbeleuchtung hat, finde ich diese Show unterste Schublade. Wie soll man so die Politiker noch ernst nehmen? Ich dreh meine Heizung bestimmt nicht runter, solange man noch so etwas machen kann.» Einen andere Userin meint ebenfalls: «Wasser- und Energieverschwendung! So was motiviert die Bevölkerung nicht wirklich zum Sparen. Das geht gar nicht.»