Energiekrise: Solar-Boom in der Schweiz – Private machen gutes Geld mit Öko-Strom

Preise versiebenfacht

Für Eigenheimbesitzer, die mit der Installation einer Solaranlage liebäugeln, stellt die Einspeisevergütung einen wichtigen Faktor dar. Laut René Baggenstos, Chef des Energietreuhandunternehmens Enerprice, verbessert sich die Rentabilität solcher Anlagen gerade enorm. «Einerseits profitieren viele vom eingesparten Strom, der ja gerade teurer ist. Andererseits erhalten viele gutes Geld für den von ihnen eingespeisten Strom», so Baggenstos gegenüber « SRF News ». Keine Solaranlage zu bauen, wäre laut dem Enerprice-Chef also eine schlechte Entscheidung.

Künftige Rentabilität ungewiss

Doch nicht alle Experten und Verbände sind so optimistisch. So warnt etwa Walter Sachs, dass dem Hoch auch wieder ein Tief folgen könne. Laut dem Präsidenten des Verbands VESE, der die unabhängigen Energieerzeuger vertritt, ist der jetzige Boom vor allem durch die hohen Energiepreise erfolgt. «Wenn sie jetzt als Solargenossenschaft 400’000 Franken in eine Anlage investieren und in vier Jahren nichts mehr für den Strom bekommen, wie erklären Sie das den Mitgliedern?», so Sachs. Darum sollten Eigentümer von Solaranlagen die Wahl zwischen dem variierenden Markttarif und einem stabilen, über mehrere Jahre gleichbleibenden, Tarif haben.