Herblingen SH: Solar-Panel explodieren auf Dach von Coop-Einkaufszentrum

Am Samstagnachmittag hat sich auf dem Dach des Coop-Einkaufszentrums in Herblingen SH eine Explosion ereignet. Wie Augenzeugen berichten, habe es kurz nach 16 Uhr einen Knall auf dem Dach des Gebäudes gegeben, in einigen Geschäften im Markt habe die Decke gebebt. Wie sich herausstellte, ist ein Teil der Photovoltaikanlage explodiert. Einzelne Teile seien über hundert Meter geflogen. Ein Panel flog vom Dach herunter und landete vor dem Herblinger Markt.