Erneuerbare Energien: Solaranlagen bedrohen die Artenvielfalt am wenigsten

Solaranlagen weitgehend unbedenklich

Stehen sich der Schutz der Biodiversität und der Ausbau der erneuerbaren Energie also diametral gegenüber? Mitnichten, findet die Umweltallianz bestehend aus den Umweltverbänden Greenpeace, BirdLife, SES, VCS, Pro Natura und WWF. Doch es brauche Augenmass, wie die neue Aufklärungskampagne «Sichere Schweizer Energieversorgung 2035» aufzeigt.

Auch Fotovoltaik-Anlagen auf Freiflächen wären diesbezüglich unbedenklicher als Wind- und Wasserkraftanlagen. Gebaut werden sollte auf unversiegelten Flächen indessen nur dort, wo die Konflikte minimal sind. So könnten zum Beispiel Deponieflächen, Steinbrüche oder künstliche Wasserflächen näher geprüft werden.

Wasserkraft erneuern statt neu bauen

Auch Strom aus Windkraftwerken sei möglich – obwohl der Beitrag zur Energiewende beschränkt sei und sich besonders bei einem grossen Zubau Konflikte auftäten. Gebiete mit hohem Windpotenzial seien oft auch Orte mit hoher Biodiversität. Besonders im Jura und in kleinerem Ausmass in den Voralpen böten sich – «nach sorgfältiger Abklärung» – sinnvolle Standorte an. Bis 2035 bestehe das Potenzial von 215 bis 310 Masten mit einer Leistung von 3,1 Terrawattstunden.