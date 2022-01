Mega-Projekt von Sommaruga : Solardächer auf Schweizer Autobahnen sollen dereinst AKWs ersetzen

Um der drohenden Energielücke entgegenzutreten, will Bundesrätin Simonetta Sommaruga neue Wege beschreiten: Derzeit lässt sie prüfen, wo die Schweizer Autobahnen mit Solarpanels überdacht werden können.

Schon 2023 sollen die Arbeiten an insgesamt drei Teststrecken losgehen.

Berechnungen von Experten und Expertinnen ergaben, dass so bis zu zwei Drittel der Menge des heutigen Atomstroms produziert werden könnten.

Solarstrom von der Autobahn – damit sollen dereinst AKWs überflüssig gemacht werden. Wie die «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) berichtet, gab Astra-Direktor Jürg Röthlisberger vergangene Woche bekannt, er habe von Energieministerin Simonetta Sommaruga den Auftrag erhalten, dem Markt alle geeigneten offenen Strecken der Nationalstrassen für die Stromproduktion zur Verfügung zu stellen.

Dabei sollen einerseits Lärmschutzwände und Galerien genutzt werden. Deren Potenzial liege allerdings laut Berechnungen des Bundes gerade mal bei 55 Gigawattstunden bzw. 0,05 Prozent des jährlichen Strombedarfs der Schweiz. Was aber weit mehr verspricht, wäre die Überdachung bestimmter Strecken mit Sonnenkollektoren. «Wir prüfen bei allen offenen Streckenabschnitten auch, ob man sie mit einem Solardach überdecken könnte», so Rohrbach gegenüber der «NZZ am Sonntag».