Faktencheck

Solarenergie in der Schweiz -> mit Quiz-Link

Die Kraft der Sonne könnte in der Schweiz viel stärker genutzt werden. Hier wird mit Unwahrheiten über Solarenergie aufgeräumt.

Da die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle und Solarenergie – wie alle erneuerbaren Energieformen – deutlich umwelt- und klimaschonender als fossile Brennstoffe. Dennoch kursieren im Zusammenhang mit Solarenergie nach wie vor Unklarheiten und Mythen. Scheint in der Schweiz genug oft und intensiv die Sonne für eine effiziente Nutzung von Solarenergie? Wie gross ist der Anteil des in der eigenen Solaranlage produzierten Stroms, der selbst genutzt werden kann? Sind Photovoltaikanlagen trotz des hohen Energiebedarfs für die Panelproduktion umweltfreundlich? Ruinieren hässliche Panels nicht das Erscheinungsbild der Nachbarschaft? Hier wird diesen Punkten kurz nachgegangen.

Beginnen wir mit der Stärke der Sonne in unseren Breitengraden: Die jährliche Sonneneinstrahlung variiert hierzulande je nach Standort zwischen 1050 und 1550 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Auf die gesamte Fläche der Schweiz mit ihren 41'285 Quadratkilometern trifft etwa 200-mal mehr Sonneneinstrahlung als im gesamten Land Energie verbraucht wird. Die Verbreitung der Photovoltaik hängt allerdings nur bedingt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Zu den Ländern mit der höchsten Nutzung in Europa gehören sowohl südliche Länder wie Griechenland und Italien als auch Deutschland, Belgien oder die Tschechische Republik. Das Bundesamt für Energie schätzt das Produktionspotenzial auf Schweizer Dächern und Fassaden auf 67 Terawattstunden pro Jahr. Dies bedeutet, dass eine 40-mal höhere Solarstromproduktion als heute möglich wäre.

Bei kleineren Solaranlagen ist der Eigenverbrauchsanteil grösser

Am meisten Energie verbraucht die Herstellung der Solarpanels

In der Schweiz beträgt die Energierückzahldauer momentan etwa drei bis vier Jahre. Im Vergleich dazu liegt die Lebensdauer der Module bei mindestens 30 Jahren. Solaranlagen erzeugen in ihrem Betrieb keine Schadstoffemissionen, vielmehr Solarstrom beispielsweise klimaschädliche Stromimporte aus dem Ausland vermindern und somit zu einer Emissionsreduktion beitragen. Da bei der Herstellung von Solaranlagen Treibhausgase entstehen, ist jedoch auch Solarstrom über den ganzen Lebenszyklus gesehen nicht komplett emissionsfrei.

Panels sind heutzutage in allen Farben erhältlich

Nicht zuletzt haben auch Architekturfans und Heimatschützer ihre Bedenken gegenüber Solaranlagen und kritisieren, die an der Aussenfassade von Häusern angebrachten Module seien hässlich anzusehen. Die heute meistverbreitete Technologie sind kristalline Module, die in Standardgrössen produziert werden und meist blau bis schwarz aussehen. In den letzten Jahren wurden diese jedoch stark weiterentwickelt und die Auswahl ist deutlich grösser geworden. Bei kristallinen Silizium-Modulen beispielsweise können die einzelnen Zellen anders aneinandergereiht werden und damit mehr Formen bilden als nur die Standard-Rechtecke. Dünnschicht-Module erlauben nochmals flexiblere Formen und ermöglichen unter anderem eine Anpassung an eine geschwungene Form. Sogar die Farben der Module können mit neuen Technologien verändert werden. Inzwischen reicht die Farbpalette von Grün über Rot bis hin zu Weiss.