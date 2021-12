Strom fürs Gebäude – Solarmodule müssen nicht schwarz und hässlich sein

Der Solarpionier

Erstmals in Kontakt mit der Solartechnologie kommt Patrick Hofer-Noser beim Pionierunternehmen Atlantis in Bern. Im Jahr 2000 muss das Unternehmen Konkurs anmelden. Der gelernte Elektromechaniker und ETH-Absolvent Hofer-Noser lässt sich davon nicht beirren und gründet im selben Jahr die 3S Swiss Solar Systems AG, mit der er in Bern Wittigkofen die damals weltweit grösste Solarfassade installieren kann. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Bau von Maschinen für die Herstellung von Photovoltaik-Modulen, insbesondere im Bereich der sogenannten Building Integrated Photovoltaik (BIPV). 2010 fusioniert 3S mit dem Solarriesen Meyer Burger. Als Meyer Burger 2010 den Standort Thun schliessen will, kauft Hofer-Noser das Herzstück, das einst 3S Swiss Solar Systems gewesen war, wieder heraus. Seitdem führt er das Unternehmen unter dem Namen 3S Solar Plus wieder selbst. www.3s-solarplus.ch