Skigebiet Splügen-Tambo geschlossen: Chef hofft auf Neuschnee

Schneemangel, starke Regenfälle und hohe Temperaturen: Aus diesen Gründen hat das Skigebiet Splügen-Tambo den Betrieb am Montag eingestellt . Geschäftsführer Hacher Bernet spricht von einem schwierigen Entscheid: «Seit zwei Wochen regnet es und jetzt haben wir noch Föhn. Die Pisten sind voller Wasser, welches über Nacht nicht mehr gefriert. So mussten wir uns kurzfristig entscheiden, zu schliessen.»

Fehlende Einnahmen

Eigentlich wäre diese Woche im Skigebiet Hochbetrieb. «Über die Weihnachtszeit waren wir gut besucht. Nun fehlen die Einnahmen», so Bernet. Was das für die über 100 Personen bedeutet, die im Skigebiet arbeiten, viele davon sind Stundenlöhner, ist noch unklar. «Wie es für sie jetzt weitergeht, wollen wir heute Abend entscheiden.»

Tauwetter hält an

Laut Meteo Schweiz liegt die Nullgradgrenze am Montag auf rund 3000 Metern. Damit herrscht auch in den höheren Skigebieten Tauwetter. In der Nacht auf Dienstag folge zwar eine Kaltfront, diese bringe jedoch nur wenig Niederschlag. «In den Folgetagen bleibt der Alpenraum im Einflussbereich von westlichen Winden, welche milde und nur mässig feuchte Luft zur Schweiz führen. Damit ist bis zum Wochenende nicht mit nennenswertem Neuschneezuwachs zu rechnen», so Meteorologe Yves Karrer. Im Vergleich zu den Vorjahren liege aktuell unterhalb von 2200 Metern deutlich weniger Schnee.