Vandalismus und Littering - «Solche Aktionen sind frustrierend»

«Grund dafür dürfte die verstärkte Nutzung des öffentlichen Raumes sein», so Marc Amgwerd, Abteilungsleiter Verkehr und Sicherheit. Cham appelliert an einen respektvollen Umgang mit öffentlichem Eigentum.

In Cham ZG kommt es vermehrt zu Vandalenakten. Das Werkhof-Team Cham hat in letzter Zeit Schäden an verschiedenen Orten festgestellt.

Zuger Polizei verzeichnet Häufung von Fällen

Bei der Zuger Polizei macht man ähnliche Feststellungen. Das Seeufer in der Stadt Zug wie auch Örtlichkeiten in anderen Gemeinden seien für Jung und Alt ein beliebter Aufenthaltsort. Neben Littering und Lärmbelästigungen komme es dort aber auch immer wieder zu Sachbeschädigungen, speziell in WC-Anlagen. «In den letzten Wochen verzeichnen wir diesbezüglich eine Häufung», so Frank Kleiner der Zuger Polizei. Man sei verstärkt mit uniformierten und teilweise auch zivilen Einsatzkräften präsent.