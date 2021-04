«Die Angriffe finde ich tragisch»

Auch der Präsident des Verbandes der Kantonspolizei St. Gallen, Michael Schöbi, zeigt sich schockiert über die Gewalt gegen die Polizei. «Natürlich braucht es in so einer Situation Augenmass. Aber Szenen wie am Freitag darf die Polizei nicht akzeptieren, da müssen die geltenden Massnahmen konsequent umgesetzt werden.» Für die Jugendlichen gibt es scharfe Kritik: «Die Ausschreitungen von Freitag sind eine Respektlosigkeit sondergleichen. Wenn man Frust ablassen will, kann man Sport draussen machen oder sonst was. Aber sicher nicht an den Polizistinnen und Polizisten auslassen», so Schöbi.