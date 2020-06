Basel

«Solche Leute haben es nicht begriffen»

Unbekannte haben beim Basler Zeughaus ein Graffiti angebracht, das zu Gewalt an weissen Polizisten aufruft. Ein Leser ist entsetzt.

«Erschiesst weisse Polizisten» fordert das Graffiti, das am Pfingstwochenende an der St. Jakobs-Strasse in Basel angebracht wurde. Es steht vermutlich in Zusammenhang mit den Protesten gegen Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis in den USA.

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai in Minneapolis in wehrlosem Zustand vom Polizisten Derek Chauvin, der acht Minuten und 46 Sekunden lang auf dessen Hals kniete, erstickt wurde, hat über die USA hinaus zu Protesten gegen Polizeigewalt geführt. So wurde auch vor der US-Botschaft in Bern am Samstag demonstriert und am Montag marschierten über 1000 Teilnehmer an einer «Black Lives Matter»-Kundgebung in Zürich mit.