Streit um Parkplätze – «Solche Parkuhren sind unzumutbar und nicht rechtmässig»

Das ist auch Alberto De Sousa passiert. Er erhielt eine Parkbusse, obwohl er Geld in die Parkuhr geworfen hat.

Die Quittung erfolgt per URL-Code. Dieser ist aber nicht abrufbar, wenn der Automat die Transaktion automatisch beendet.

Viele Parkuhren in der Stadt Luzern drucken keine Quittungen.

Nach der ungerechtfertigten Parkbusse für Albert De Sousa erhebt Rechtsanwalt Daniel Kettiger aus Bern schwere Vorwürfe gegen die Stadt Luzern. Er sagt: «Solche Parkuhren sind so nicht rechtmässig.» Denn: Die Parkuhr im Fall De Sousa beendete die Transaktion automatisch, ohne dass er eine Möglichkeit hatte, an einen Beleg zu kommen.

Kettiger begründet seine Aussage mit dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass für jede gesetzliche Gebühr eine Verfügung notwendig ist. Allgemein gesagt: Verlangt der Staat Geld von einer Person, ist dies in einem amtlichen Dokument festzuhalten. Dieser Grundsatz ist auch im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Luzern zu finden.

«Parkuhren ohne Quittungen sind unzumutbar»

«Parkbussen können viel Geld in die Kassen spülen»

Sara Stalder, Geschäftsleiterin vom Konsumentenschutz Schweiz vermutet, dass De Sousa kein Einzelfall ist. Stalder: «Parkbussen können viel Geld in die Kassen der Städte oder Gemeinden spülen.» Gerade mit der Digitalisierung seien Parkkontrollen viel einfacher geworden und ermöglichten genauere Kontrollen. Sie hofft, dass solche ungerechtfertigten Parkbussen bei der Stadt Luzern kein System haben.

Aber was soll man tun, wenn man eine Parkbusse erhält, obwohl man den Platz bezahlt hat? «Wehren sollte man sich auf jeden Fall», sagt Stalder. «Blitzt die Beschwerde bei der Polizei ab, sollte man sich direkt an die Stadt oder Gemeinde wenden.» Könne der Irrtum auch so nicht aus der Welt geschaffen werden, gäbe es noch den Rechtsweg. Davon rät die Konsumentenschützerin jedoch ab: «Man muss sich fragen, ob es sich für die 40 Franken überhaupt lohnt.» Vor Gericht zu ziehen koste sehr viel Zeit, Geld und Nerven.