Massnahmen gegen Exzesse - «Solche Partys sind ein No-Go»

Nach der Party vom Wochenende, an der im Hafen über 1000 Personen gefeiert haben, reagiert nun die Politik. « Überdurchschnittlich viele Personen haben sich letztes Wochenende selbst an explizit bezeichneten Örtlichkeiten nicht mehr an die Covid-19-Massnahmen gehalten, und die bisherige gute Selbstdisziplin zumindest an Sommerabenden im Ausgang hat nicht mehr geklappt», schreibt der Basler Regierungsrat am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung.