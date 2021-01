Die Bilder des Ansturms von Schneesportlern auf die frisch verschneiten Pisten haben am vergangenen Samstag für eindrückliche Bilder gesorgt und brachten die Skigebiete in Erklärungsnot. Bei der Eintrittsstation zum Flumserberg in Unterterzen SG kam es am Samstagmorgen sehr früh und rasch zu Wartezeiten. Nebst den Gästen, die mit dem ÖV anreisten, parkierten viele Autofahrer aus Angst vor schneebedeckter Bergstrasse bereits früh in Unterterzen, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung der Bergbahnen Flumserberg AG. Erschwerend hinzu sei die behördlich begrenzte Gondelbahn-Kapazität auf 2/3 (nur 5 statt 8 Personen pro Fahrzeug) gekommen. Um 9.30 Uhr wurde der Ticketverkauf eingestellt.