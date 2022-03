Konversionstherapie – «Solche Therapien können Leben zerstören» – eine Betroffene erzählt

«Solche Therapien können Leben zerstören und Menschen in grosse Verzweiflung stürzen», sagt eine Betroffene eines Konversionsversuches.

Sechs Jahre lang versuchte M.T.*, ihre Homosexualität mit Konversionstherapien und anderen Methoden zu bekämpfen. «Wenn man immer wieder hört, dass man nicht gleichzeitig homosexuell und Christin sein kann, empfindet man irgendwann einen gewissen Zwang, in eine solche Therapie zu gehen», erzählt sie. Die Bemühungen der heute 36-Jährigen änderten jedoch keineswegs etwas an ihren Gefühlen für Frauen. Stattdessen fühlte sie sich von der Kirche ausgeschlossen und auf ihre sexuelle Orientierung reduziert.

«Musste meine Weiblichkeit annehmen»

Über sechs Jahre unterzog sie sich einer «Heilungstherapie», die die Seelsorge in der Kirche übernahm, in der T. Mitglied war. «Sie wurde nicht klar als Konversionstherapie ausgeschrieben oder bezeichnet, aber es war ganz klar, dass das Ziel der Seelsorgerin war, meine sexuelle Orientierung zu verändern», sagt T. «Sie stellte mir Fragen zu meiner Beziehung zu meinen Eltern und suchte in meiner Vergangenheit nach negativen Erfahrungen mit Männern, die meine Liebe für Frauen hätte erklären können. Ausserdem musste ich meine Weiblichkeit annehmen.» Dabei habe sie nach dem klassischen Rollenverständnis von Mann und Frau leben müssen.