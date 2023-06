Baden ohne Aufsicht: «Solchen Eltern sollte man samt Kindern Hausverbot geben»

Kinder sollte man in der Badi nie unbeaufsichtigt lassen. Denn 20 Sekunden reichen, damit ein Kind ertrinkt. Auch Badeaufsichten betonen, dass sie sich um die Sicherheit der Badegäste kümmern, die Aufsichtspflicht jedoch den Eltern obliegt. In der Kommentarspalte sind sich viele Userinnen und User einig: Das Handy ist schuld, dass Eltern weniger gut aufpassen.

«Störsender installieren, Problem gelöst»

Auch viele Eltern haben sich gemeldet und betonen, dass sie ihre Kinder immer im Blick haben beim Baden: «Als Papa von drei Kindern (7, 10 und 12) kommt es für mich nicht in Frage, vor allem die Jüngere unbeaufsichtigt ins Becken zu lassen», schreibt Leser rodscher28. Und auch Leserin rantanplan75 schreibt: «Ich bin keine Helikoptermutter, aber in der Badi gab es kein Pardon. Nirgendwo sonst habe ich Regeln so strikt durchgezogen.»

Wir baden meistens an Flüssen und Seen.

Ja, regelmässig. Wir gehen nie in die Badi. Wir baden meistens an Flüssen und Seen. Meine Kinder sind schon gross und gehen ohne mich schwimmen. Ich habe keine Kinder.

«Wir waren stundenlang alleine am Fluss»

User Caedus stellt sich vor, wie es aussehen würde, wenn alle Eltern die Aufsichtspflicht wie gefordert umsetzen würden: «Das Schwimmbecken umringt von Eltern, die mit Argusaugen jede Bewegung ihrer Brut im Wasser verfolgen. Wie im Zoo, wenn alle um den Käfig stehen und die Tiere anstarren. Gehts noch?» Und SwissShipyard ist froh, dass er als Kind wenig Aufsicht hatte: «Ich war Nachmittage lang in Wäldern, Höhlen, auf Bäumen, an Bächen, an der Aare, ohne dass mich meine Mutter pausenlos angestarrt hätte. Gott sei Dank wurde ich nicht in Seidenpapier und Watte eingepackt.»