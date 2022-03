Krieg in der Ukraine : Soldat (21) fernab von zu Hause beerdigt – Eltern sitzen am anderen Ende der Ukraine fest

1 / 7 Ein Bild von Dmitro Kotenko wird an der Beerdigung gezeigt. Er fiel im Ukraine-Krieg. IMAGO/Agencia EFE Vadim Yarovenko steht vor dem Grab seines Freundes. IMAGO/Agencia EFE Der 21-Jährige wurde am dritten Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine von einer Mörsergranate getötet. IMAGO/Agencia EFE

Darum gehts Der 21-jährige Ukrainer Dmitro Kotenko wurde am dritten Tag der russischen Invasion von einer Mörsergranate getötet.

Seine Eltern verpassten sein Begräbnis in Lwiw, da sie in der von der Aussenwelt abgeschnittenen Stadt Sumy festsitzen.

Nur im Nordwesten der Ukraine, wo bisher nur wenige Bombardierungen erfolgt sind, können Beerdigungen noch relativ unbehelligt erfolgen.

Als der 21-jährige Dmitro Kotenko am 9. März in Lwiw im Nordwesten der Ukraine beerdigt wird, sind seine Eltern und seine zwei jüngeren Brüder fast 1000 Kilometer entfernt. Während über seinem Grab Salutschüsse ertönen, hageln über den Köpfen seiner Familie im nordwestlichen Sumy russische Granaten und Raketen nieder.

Wahrscheinlich wussten die Angehörigen an diesem Tag nicht einmal, dass ihr Sohn beigesetzt wird, Sumy war zu diesem Zeitpunkt komplett von der Aussenwelt abgeschnitten. Über seinen Tod am 26. Februar nahe der Stadt Cherson wurde die Familie von Dmitros Freund Vadim Yarovenko, der ebenfalls in der Armee dient, telefonisch informiert.

Im Militär kennengelernt

Yarovenko sagte gegenüber der BBC, er habe die ganze Nacht gebraucht, um den Mut zu sammeln, den Anruf zu tätigen. Dmitro Kotenko und er hatten sich kennengelernt, als sie beide 15 Jahre alt waren und an der Militärschule ihre Karriere begannen. Als die beiden bemerkten, dass sie aus benachbarten Dörfern stammen, bildete dies den Beginn einer tiefen Freundschaft.

Den Hauptgrund für Dmitros Entscheidung zum Militärdienst sieht sein Freund Vadim vor allem in der Annexion der Krim 2014. «Wir wussten, dass so etwas passieren kann, und dann müssen wir unser Land verteidigen können», so Vadim, der als Artilleriesoldat in der ukrainischen Armee kämpft.

Während der Ausbildung gingen die beiden zusammen fischen, jagen und genossen die Natur. Auch ihre Faszination für Autos verband die beiden jungen Ukrainer. «Dmitro half seinen Eltern immer bei Reparaturen. Streit mit ihnen gab es nie», sagt Yarovenko.

Ausbildung trennte Wege

Bei der Wahl ihrer Truppengattung trennten sich die Wege der Freunde zumindest militärisch. Während Vadim Yarovenko für seine Artillerieausbildung in Lwiw im Westen der Ukraine stationiert wurde, schlug Dmitro Kotenko den Weg des Fallschirmjägers ein und erhielt seine Ausbildung in der südlichen Hafenstadt Odessa. Die Freunde blieben aber weiterhin in Kontakt und tauschten Nachrichten über ihre Ausbildung und andere Dinge aus.

Im letzten Jahr verbrachten sie einige Monate zusammen, als Kotenko vorübergehend in Lwiw stationiert wurde, und feierten am 31. Dezember 2021 mit ihren Familien gemeinsam ins neue Jahr hinein. Danach kehrte Kotenko wieder in den Süden der Ukraine zurück, eine Zeit lang schrieben sich die Freunde weiterhin täglich Nachrichten. Zeitgleich versammelte Russland an der Grenze zur Ukraine mehr und mehr Truppen.

Dann, am 26. Februar 2022, blieben die Nachrichten von Dmitro an Vadim plötzlich aus. Dieser befürchtete das Schlimmste und hatte wenig später traurige Gewissheit, als er den Kommandanten des 21-Jährigen telefonisch erreichte. Dieser teilte ihm mit, dass sein Freund bei einem russischen Angriff von einer Mörsergranate getötet worden sei.

Familie von Aussenwelt abgeschnitten

Zunächst erreichte Vadim Yarovenko die Eltern seines Freundes, die in der schwer umkämpften Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine festsitzen, noch per Telefon und informierte sie über den Tod ihres Sohnes. Als er wenig später wegen der Beerdigung erneut anrief, waren die Leitungen tot: Zu diesem Zeitpunkt war Sumy durch die Bombardements komplett von der Aussenwelt abgeschnitten.

Und so fand die Beerdigung von Dmitro Kotenko in Lwiw ohne seine Familie statt. Sein Freund Yarovenko reiste von seiner Militärbasis aus alleine zur Beerdigung, wo er als einziger Gast den Tod des 21-Jährigen betrauerte. Kotenko fand seine letzte Ruhestätte neben einem weiteren Gefallenen seines Verbandes, umgeben von Soldaten, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie beim seit 2014 schwelenden Krieg im Donbass ihr Leben liessen.