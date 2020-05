Prozess in Nordrhein-Westfalen

Soldat (27) missbrauchte vier Kinder insgesamt 36-mal

Der Kindesmissbrauchs-Komplex in der Kleinstadt Bergisch Gladbach erschütterte Deutschland. Ab Dienstag steht ein Angeklagter vor Gericht.

Er soll vier kleine Kinder in insgesamt 36 Fällen missbraucht haben.

In einem Kindesmissbrauchs-Komplex in der westdeutschen Kleinstadt Bergisch Gladbach hat am Dienstag der landesweit zweite Prozess begonnen.