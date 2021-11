Frankreich : Soldat soll Arbeitskollegin im Elysée-Palast vergewaltigt haben

Im Elysée-Palast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, soll ein Soldat eine Soldatin vergewaltigt haben.

Der Beschuldigte wurde an einen Arbeitsplatz ausserhalb des Elysées-Palasts versetzt.

Er soll sie im Juli am Ende einer Abschiedsparty im Elysée-Palast vergewaltigt haben.

Die französische Justiz hat Ermittlungen nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen Soldaten im Pariser Elysée-Palast aufgenommen. Der Mann wurde nicht formell als Beschuldigter, sondern vorerst als Zeuge mit Rechtsbeistand eingestuft, wie am Freitag aus Justizkreisen in Paris verlautete. Eine Soldatin wirft ihm demnach vor, sie im Juli am Ende einer Abschiedsparty im Elysée-Palast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, vergewaltigt zu haben.