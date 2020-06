Bei Corona-Sondereinsatz des Militärs

Soldat stoppt international gesuchten Schwerverbrecher

An der Schweizer Grenze hat ein Soldat, der sich gerade in einem Corona-Sondereinsatz befand, einen international gesuchten Schwerverbrecher gefasst.

Als der Soldat den Mann kontrollieren wollte, griff ihn der Unbekannte an.

