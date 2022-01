Ukraine : Soldat tötet mit Sturmgewehr fünf Kameraden und flüchtet

Ein Soldat der ukrainischen Nationalgarde hat am frühen Donnerstagmorgen in einer Fabrik für Luft- und Raumfahrttechnik das Feuer auf seine Kameraden eröffnet und dabei mindestens fünf Menschen getötet. Der Wehrpflichtige habe sich eine AK-47 und Munition aus der Waffenkammer geholt und anschliessend in der Wachstube das Feuer eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich etwa 22 Personen im Raum aufgehalten, wie die ukrainische Zeitung «Informator» schreibt. Zwei von ihnen seien anschliessend nach draussen gerannt und hätten Polizei und Krankenwagen verständigt. Der ehemalige stellvertretende Innenminister bestätigte auf Facebook die Identität des Täters.