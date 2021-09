Israel : Soldaten fangen ausgebrochene Häftlinge wieder ein

Israelische Soldaten haben die letzten von sechs aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochenen Palästinensern wieder festgenommen. Über Monate hatten die Männer in ihrer Zelle ein Loch gegraben.

In diesem Haus versteckten sich die zwei ausgebrochenen Häftlinge.

Die Palästinenser waren am 6. September über einen Tunnel aus dem Gefängnis in Israel ausgebrochen.

Die zwei Männer hätten in Dschenin im Westjordanland aufgegeben.

Israelische Soldaten haben die letzten von sechs aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochenen Palästinensern wieder festgenommen. Die zwei Männer hätten in Dschenin im Westjordanland aufgegeben, nachdem sie in einem Versteck umzingelt worden seien, teilte das Militär am Sonntag mit.