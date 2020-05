Aktualisiert 07.05.2020 15:11

Zu wenig Abstand

Soldaten feiern trotz Corona Hamburgertaufe

Eine Kompanie der Schweizer Armee feierte am Dienstagabend ihren Kompanieabend – und verstiess dabei gegen die Abstandsvorschriften. Die Armee prüft ein Disziplinarverfahren.

von Daniel Graf

1 / 7 Beim WK einer Kompanie des Spitalbataillons 5 wurde am Kompanieabend gegen die Abstandsregeln des Bundes verstossen. SYMBOLBILD KEYSTONE Am Kompanieabend wurde auch die sogenannte Hamburgertaufe durchgeführt. Symbolbild KEYSTONE Mit dem Braten von Burgern hat das Ritual allerdings nichts zu tun. KEYSTONE

Darum gehts Eine Kompanie des Spitalbataillons 5 der Schweizer Armee hat am Dienstag ihren Kompanieabend durchgeführt.

Dabei haben Armeeangehörige gegen die Abstandsregeln des Bundes verstossen.

Die Armee prüft nun, ob gegen die Verantwortlichen des Abends ein Disziplinarverfahren eröffnet wird.

Mit der sogenannten Hamburgertaufe werden Armeeangehörige in ihrem ersten Wiederholungskurs in ihre jeweiligen Einheiten aufgenommen. Damit einher geht meist ein Ritual, eine Art Mutprobe, zu der oft auch viel Alkohol gehört. Am Dienstagabend feierte eine Kompanie des Spitalbataillons 5 den Kompanieabend unter anderem mit einer solchen Hamburgertaufe.



Auf einem Bild des Abends, das 20 Minuten vorliegt, fällt auf: Die rund 30 Personen, die auf dem Bild zu sehen sind, sitzen an langen Tischen, jeder Stuhl ist besetzt. Die vom Bund in Zeiten der Corona-Krise geforderten zwei Meter Abstand zwischen den Personen werden nicht eingehalten.

«Armee stellt sich als Retterin dar, hält sich aber nicht an Vorgaben»

Die Angehörige des Soldaten, welcher das Bild aufgenommen hat, ist empört: «Die Soldaten werden danach in den Alltag entlassen und tragen möglicherweise ein Ansteckungsrisiko nach Hause. Die Armee stellt sich als Retterin dar, hält sich aber selber nicht an die Vorgaben, das macht mich wütend.»

Allein die Tatsache, dass die Armee solche Anlässe mit mehreren Dutzend Personen noch durchführen dürfe, während für die Zivilbevölkerung sämtliche Anlässe und Versammlungen von über fünf Personen verboten seien, finde sie «völlig daneben».

«Bei Hamburgertaufe auf den Abstand geachtet»

Armeesprecher Stefan Hofer bestätigt auf Anfrage, dass besagter Kompanieabend mit «Hamburgertaufe» durchgeführt wurde. Dabei hätten die Armeeangehörigen etwa Sackhüpfen, ein Bier trinken und sich militärisch anmelden müssen – alles freiwillig. «Dabei wurde auf das Einhalten der Hygieneregeln geachtet», sagt Hofer. Diese hätten auch für den Rest des Abends gegolten und seien zu Beginn kommuniziert worden. Auch der Raum sei so eingerichtet gewesen, dass die Vorschriften eingehalten werden konnten.

Das ist eine «Hamburgertaufe» Aufnahmerituale sind üblich Armeeangehörige, welche in ihren ersten Wiederholungskurs (WK) einrücken, müssen oft die sogenannte «Hamburgertaufe» durchlaufen: «In der RS werden sie zu Hackfleisch, im Wiederholungskurs wird daraus ein Hamburger geformt», so die Devise. Armeesprecher Stefan Hofer erklärt die Hamburgertaufe so: «Es handelt sich um ein da und dort gelebtes, dabei aber unterschiedlich gehandhabtes Ritual, bei welchem neue Angehörige der Kompanie nach Absolvieren von mehr oder weniger lustigen Aufgaben sinnbildlich in die Kompanie aufgenommen werden.» Allerdings geht es dabei nicht immer lustig zu und her: Weil eine Hamburgerfeier ausgeartet war und teils Armeeangehörige erniedrigt wurden, musste sich ein Kompaniekommandant 2013 vor dem Militärgericht verantworten.

«Im Verlauf des Abends wurden aber immer wieder die Sitzplätze getauscht, sodass es zu Situationen kam, in welchen die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden», räumt Hofer ein. Gegen die Verantwortlichen des Kompanieabends werde deshalb ein Disziplinarverfahren wegen mangelnder Aufsichtspflicht ins Auge gefasst. «Die Abklärungen dazu sind im Gange», sagt Hofer.

«Abend genutzt, um die erbrachte Leistung zu würdigen»

Er betont: «Die besagte Kompanie, welche am 17. März in den ordentlichen WK eingerückt war, hat aufgrund der ausserordentlichen Situation fast zwei Monate in diversen Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens einen wertvollen und von den zivilen Partnern sehr geschätzten Einsatz geleistet.»

Während dieser ganzen Zeit seien die Hygieneregeln im Einsatz, in der Ausbildung und in der Freizeit so umgesetzt worden, dass kein Angehöriger der Kompanie an Covid-19 erkrankt sei. «Der gestrige Abend war die mehr als verdiente kompanieinterne Gelegenheit, die erbrachte Leistung und das bevorstehende Ende des Einsatzes zu würdigen.» Die Kompanie wird am Freitag entlassen.

SOG-Präsident: «Für mich ist es ein Grenzfall»

Für Stefan Holenstein, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG), ist es ein Grenzfall: «Die Verantwortlichen werden den Einzelfall prüfen müssen.» Grundsätzlich plädiert Holenstein dafür, beim Einhalten der Abstandsregeln an den gesunden Menschenverstand und die Eigenverantwortung zu appellieren.

Er zieht einen Vergleich heran: «Nach der Parlamentssession am Dienstag hat sich gezeigt, dass auch die Politiker die Regeln nicht immer hundertprozentig einhalten. Dort wird wohl auch kein Disziplinarverfahren losgetreten.» Wenn die Verantwortlichen des Kompanieabends tatsächlich auf die Abstandsregeln hingewiesen hätten, diese grösstenteils eingehalten worden seien und die nötigen Hygieneeinrichtungen vorhanden gewesen seien, wäre ein Disziplinarverfahren für Holenstein nicht angebracht.