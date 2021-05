Mali : Soldaten führen Übergangspräsident und Regierungschef ab

Übergangsstaatschef Bah N’Daw und Ministerpräsident Moctar Ouane sollen abgeführt worden sein. Vor neun Monaten hatte das Militär in Mali sich an die Macht geputscht.

Soldaten in Mali haben Übergangsstaatschef Bah N’Daw und Ministerpräsident Moctar Ouane abgeführt. Sie seien in das Militärhauptquartier in Kati nahe der Hauptstadt Bamako gebracht worden, berichteten Augenzeugen am Montagabend. Stunden zuvor war es zu einer Kabinettsumbildung gekommen, bei der zwei Mitglieder der Junta – der für innere Sicherheit zuständige Minister Modibo Kone und Verteidigungsminister Sadio Camara – ausgeschlossen wurden. Einen Grund für ihre Ausbootung wurde nicht genannt, doch deutete dies auf mögliche Spaltungen in der Übergangsregierung hin, die bis Februar 2022 Neuwahlen organisieren soll. Vor neun Monaten hatte das Militär in Mali sich an die Macht geputscht.