Soldatin zeigt, wie Frauen die RS während der Periode meistern

Mehr Frauen in der Armee

Die Armee wird für Frauen immer attraktiver. Zwischen den Jahren 2013 und 2018 hat sich die Zahl der Rekrutinnen beinahe verdoppelt. Während 2013 noch 158 Frauen die Rekrutenschule besuchten, waren es 280 Rekrutinnen im Jahr 2018. Im März 2019 waren rund 1100 Frauen in der Armee eingeteilt, wie der Armeeauszählung 2019 zu entnehmen ist. Dies entspricht rund 0,8 Prozent des Effektivbestandes der Armee. Zudem waren rund 240 Frauen in den Formationen ausserhalb der Armee eingeteilt. Die Mehrheit der Frauen (55 Prozent) besetzt eine Funktion in den Unterstützungstruppen oder im Bereich Ausbildung und Support. 16 Prozent sind in den Kampftruppen im Einsatz. Bei den Flieger- und Fliegerabwehrtruppen beträgt der weibliche Anteil 11 Prozent. Die restlichen 18 Prozent sind in den übrigen Truppengattungen, zum Beispiel der Militärpolizei, tätig.