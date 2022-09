Weihnachtsbeleuchtung: «Solidarität gegenüber anderen ist wichtiger als ein beleuchtetes Haus»

Familie Ribi aus Birchwil dekoriert seit über 20 Jahren ihr Haus mit bis zu 30’000 LED-Lämpchen. Dieses Jahr werden sie die Weihnachtsbeleuchtung aber nur in kleinerer Form montieren.

An einigen Häusern werden dieses Jahr aufgrund des sich nähernden Strommangels wohl keine Weihnachtsdekorationen leuchten.

Seit über zwanzig Jahren ist die Familie Ribi aus Birchwil für ihre liebevolle Weihnachtsbeleuchtung bis über die Gemeindegrenze hinaus bekannt: Auf dem Grundstück leuchteten jeweils zwischen 20’000 bis 30’000 LED-Lämpchen. «Viele Familien mit Kindern kamen in den letzten Jahren in der Weihnachtszeit an unserem Haus vorbei und bestaunten unsere Weihnachtsbeleuchtung», sagt Edi Ribi.