Coronakrise

«Solidarität spüre ich als Alleinerziehende wenig»

A. S.* ist alleinerziehende Mutter. Sie wird zurzeit schräg angeschaut, wenn sie mit ihren Kindern einkaufen geht.

Am schwersten laste die Einsamkeit auf ihr, sagt A. S. Sie ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern zwischen vier und zehn Jahren. «Ich habe das Gefühl, jeder schaut für sich. Es ist eine bedrückende Stimmung.» (Bild: zvg.)

Die Einsamkeit setzt ihr zu

Am schwersten laste die Einsamkeit auf ihr, so S. Von der hochgejubelten Solidarität spürt sie wenig. Klar gebe es ab und zu Leute, die ihr Hilfe anböten, aber das sei die Ausnahme. «Ich habe das Gefühl, jeder schaut für sich. Es ist eine bedrückende Stimmung.»

S. arbeitet mit einem 30-Prozent-Pensum in der Pflege. Ein fordernder Job, der in dieser Zeit noch mehr von ihr abverlangt. Während ihrer Arbeitszeit passt normalerweise eine Studentin auf die Kinder auf. Seit dem Lockdown kommt diese jedoch nicht mehr, da sie Angst vor einer Ansteckung hat. S. musste eine Lösung finden. «Ich habe mich mit anderen Alleinerziehenden zusammengetan.» Abwechselnd passen sie auf die Kinder auf. Aber auch da: Schnell seien so sieben oder acht Sprösslinge beisammen – eigentlich zu viele.