Andrea Gmür-Schönenberger hingegen findet, es sei an der Zeit, dass der Bundesrat ein Machtwort spreche.

Petra Gössi will nicht, dass der Bundesrat die Kantone übersteuert.

Es sei richtig, dass der Bundesrat das Heft wieder in die Hand nehme vor Weihnachten, heisst es bei der SP.

Vor dem Entscheid des Bundesrates sagen die Parteien, was der Bundesrat tun soll.

Der Bundesrat steht unter Druck: An der Sitzung vom Freitag muss er über die Verschärfung der Corona-Vorschriften entscheiden. Im Vorfeld hatten zahlreiche Kantonsregierungen die geplante Sperrstunde und die 5-Personen-Regel scharf kritisiert.

SP: Bundesrat soll das Heft in die Hand nehmen

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer bedauert, dass sich die Schweiz in eine heikle Corona-Lage manövriert hat. «Sie ist das Resultat des zögerlichen Vorgehens von Bund und Kantonen in den letzten Monaten.» Es sei richtig, dass der Bundesrat das Heft wieder in die Hand nehme vor Weihnachten. Neben zusätzlichen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit brauche es auch wirtschaftliche Massnahmen. «Der Bundesrat darf etwa Restaurants, die wegen der Sperrstunde schliessen müssen, nicht im Regen stehen lassen.» Für Meyer ist klar, dass Abwarten bei steigenden Fallzahlen auf hohem Niveau keine Option sei: «Wir haben europaweit eine sehr hohe Übersterblichkeit. Es geht darum, Todesfälle zu verhindern. Das Virus einzudämmen, ist aber auch die grösste Wirtschaftshilfe.»