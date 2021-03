Das Bundesgericht will, dass sich die Ehepartner nach einer Scheidung ihren Lebensunterhalt selber verdienen können.

Damit ist nun Schluss. Wenn keine Gründe wie die Betreuung kleiner Kinder vorliegen, müssen die Ehegatten nach einer Scheidung selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen (siehe Box). Auch wenn sie sich jahrzehntelang um Kinder und Haushalt gekümmert hatten. In den meisten Fällen ist das die Frau.

Die Autorin Sibylle Stillhart ärgert sich über diese neue Praxis des Bundes. «Das Bundesgericht betreibt eine Gleichstellungspolitik, die ich nicht nachvollziehen kann», sagt sie in den Zeitungen von CH Media (Bezahlartikel). Frauen und Männer seien nicht gleichberechtigt. «Eine gut bezahlte Arbeit zu finden, nachdem man während Jahren gar nicht oder nur in einem Teilzeitpensum angestellt war, ist nicht so einfach oder gar unmöglich.»