«Ende der Pandemie wird kommen» - Soll der Staat Menschen schützen, die sich nicht impfen lassen?

Trotzdem hält der Bundesrat vorläufig an den derzeit geltenden Massnahmen fest.

Erst war er knapp, mittlerweile hat es in der Schweiz ausreichend Impfstoff, damit alle sich impfen lassen können.

Es wird vorläufig nichts mit der Rückkehr in die Normalität: Am Mittwoch verkündete Gesundheitsminister Alain Berset, dass am 11. August keine Lockerungen vorgenommen werden. Der Hauptgrund dafür sind die vielen Ungeimpften. Fast 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben noch keinen Impftermin wahrgenommen.