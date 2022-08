Drohgebärden gegen Taiwan: Soll die Schweiz China sanktionieren? Aussenpolitiker sind geteilter Meinung

VIA REUTERS

Die Aussenpolitische Kommission berät bald darüber, ob die Schweiz in Zukunft eigenständig Sanktionen gegen Einzelpersonen, Organisationen und Länder beschliessen dürfen soll.

Schweizer Aussenpolitiker sind sich uneins darüber, wie die Schweiz China am besten begegnen soll.

Die Forderung nach Sanktionen gegen China wird in Bern immer wieder laut.

Nach der Sommerpause wird sich die Aussenpolitische Kommission (APK) des Ständerats am kommenden Montag wieder zu einer Sitzung treffen. Wichtige Punkte werden die Beratungen über das Embargo-Gesetz sein sowie darüber, ob die Schweiz in Zukunft eigenständig Sanktionen gegen Einzelpersonen, Organisationen und Länder beschliessen dürfen soll.

Mögliche Sanktionen gegen China sind immer wieder Diskussionsthema in Bern. Aktuell wegen der Drohgebärden gegenüber Taiwan . Die Meinungen, wie eine angemessene Schweizer Reaktion darauf aussehen soll, gehen auseinander, wie SRF berichtet.

«Können nicht Menschenrechte fördern und bei China wegschauen»

So hält es Eric Nussbaumer, Nationalrat der SP, für wichtig, Position zu beziehen und die Möglichkeit von Sanktionen gegen China zu prüfen. In seinen Augen funktioniert es nicht, auf der einen Seite Demokratie und Menschenrechte auf der Welt fördern zu wollen, jedoch gleichzeitig bei Verletzungen wegzuschauen und nur die wirtschaftlichen Beziehungen in den Vordergrund zu stellen.