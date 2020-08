Hochqualifizierte Fachkräfte

«Mangel an Ingenieuren und Gesundheitspersonal»

«Das Punktesystem wäre die beste Lösung für die Schweiz», sagt SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Das System lasse sich alle zwei Wochen den Bedürfnissen auf dem Arbeitsmarkt entsprechend aktualisieren. Schon seit Jahren verzeichne die Schweiz einen Mangel an Ingenieuren und Gesundheitspersonal. «So können wir die Leute in die Schweiz holen, die wir brauchen.»

Hohe Arbeitslosigkeit drohe

Gewerkschaften blicken mit kritischem Blick nach Kanada. Von einem «Giesskannenprinzip» kann im Falle des Personenfreizügigkeitsabkommens laut Daniel Lampart, Chefökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), nicht die Rede sein. «Wer sich in der Schweiz niederlassen will, braucht einen Arbeitsvertrag mit einer Schweizer Firma und einem Schweizer Lohn. Niemand kann in die Schweiz kommen und einem Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag aufzwingen.» Dadurch kämen automatisch nur Personen in die Schweiz, die hier auch benötigt würden, so Lampart.