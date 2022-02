Russland-Ukraine-Konflikt – Soll die Schweiz Sanktionen gegen Russland verhängen?

Das EDA verurteilt Russlands Aktionen aufs Schärfste, wie es auf Twitter mitteilt. Sanktionen seien jedoch nicht in Planung, heisst es beim Wirtschaftsdepartement (WBF).

Beim Bund heisst es, Sanktionen seien im Moment nicht konkret in Planung.

Die Anerkennung der prorussischen Gebieten durch den russischen Präsidenten hat international für viel Aufruhr gesorgt. Die EU-Kommission schlug darauf weitreichende Sanktionen gegen Russland vor. Bereits am Dienstag kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz an, das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 auf Eis zu legen. Zudem gab der britische Premier Boris Johnson bekannt, dass die britischen Strafmassnahmen «russische ökonomische Interessen, so hart sie könnten, ins Visier» nähmen.