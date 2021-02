1 / 8 Der Kanton Graubünden prüft sein Aufnahmeverfahren an die Mittelschulen. wikipedia/xenos Dieses soll die Chancengleichheiten untersuchen. Benediktiner Kloster Disentis Schüler aus urbanen Gebieten rund um Chur und … Schweizerische Alpine Mittelschule Davos

Darum gehts Das Aufnahmeverfahren an die Mittelschulen im Kanton Graubünden sorgt für Diskussionen.

Nun wird untersucht, wo allfällige Anpassungen nötig sind.

Dafür konnte der renommierte Schweizer Bildungsexperte Franz Eberle gewonnen werden.

Die Resultate der Untersuchung sollen bis im Frühjahr 2022 vorliegen.

Gemeinsam mit 44 Mitunterzeichnenden forderte der damalige Bündner Grossrat Remo Cavegn im Februar 2020 die Regierung mittels eines parlamentarischen Auftrags dazu auf, die Grundlagen für eine prüfungsfreie Aufnahme in die Bündner Mittelschulen zu schaffen, so die Standeskanzlei des Kanton Graubünden in einer Medienmitteilung. Das gegenwärtige Aufnahmeverfahren mit einer kantonalen Aufnahmeprüfung gefährde die Chancengleichheit und schaffe regionale Ungleichheiten. Zudem sei fraglich, ob mit diesem Verfahren die geeigneten Schülerinnen und Schüler an eine Mittelschule aufgenommen würden.

Es wurde zudem vorgebracht, dass der Prüfungserfolg stark von der Prüfungsvorbereitung abhänge, eine effiziente Vorbereitung, insbesondere durch Besuche von kostenpflichtigen oder kostenlosen Vorbereitungskursen, aber nicht allen Prüfungsteilnehmern an allen Schulen und in allen Regionen gleichermassen zur Verfügung stehe.

Chancengleichheiten werden untersucht

Zu diesen Ungleichheiten sagt Jon Domenic Parolini, Vorsteher des Erziehungsdepartements des Kantons Graubünden: «Nur in den urbanen Regionen rund um Chur und in Regionen von privaten Mittelschulen, wie zum Beispiel in Disentis, Davos, Schiers und im Engadin, werden teilweise Vorbereitungskurse angeboten.» Ausserhalb dieser Regionen habe es keine Angebote, was die Schüler dazu zwingt, bei Bedarf zu diesen Kursen zu pendeln, was zu eben diesen Chancenungleichheiten führe.

Auf Antrag der Regierung sprach sich der Grosse Rat für eine Abänderung des Auftrags aus. Anstelle der Abschaffung der kantonalen Aufnahmeprüfung soll in einem ersten Schritt eine objektive Entscheidungsgrundlage für eine allfällige Anpassung des Aufnahmeverfahrens an die Mittelschulen geschaffen werden. «Die Untersuchung soll dann die Frage klären, wie künftig das Aufnahmeverfahren laufen soll», erklärt Parolini. Wichtig sei dabei, zu bedenken, dass bei einer Lösung ohne Aufnahmeprüfung der Druck auf die Lehrer enorm steigen würde. «Die Lehrer wären mit ihrer Empfehlung die einzigen, die entscheiden würden, ob ein Schüler eine Mittelschule besuchen darf oder nicht», so der Vorsteher des Erziehungsdepartements.

Ziel: Gleiche Chancen für alle

Das externe Gutachten soll die Regierung aufgrund objektiver Daten in der Entscheidung unterstützen, welches Verfahren im Kanton Graubünden am besten dazu geeignet ist, die Schüler ihren Fähigkeiten entsprechend für die verschiedenen Ausbildungsgänge zu selektionieren. Das Selektionsverfahren soll dabei möglichst allen dieselben Chancen bieten.