Doktor Sex: «Soll ich ihm sagen, dass ich in ihn verliebt bin?»

Antwort von Doktor Sex

Liebe Ellen



Ich verstehe das Zaudern nicht, das manche Menschen im Umgang mit ihren Gefühlen zeigen. Und auch nicht, dass man schweigen kann, aus Angst, enttäuscht zu werden – insbesondere, wenn das emotionale Drama schon in vollem Gang ist. Ist es tatsächlich einfacher zu ertragen, über Wochen und Monate im Ungewissen zu sein, als mutig einen Schritt zu machen und danach wirklich zu wissen, was Sache ist?



Tief empfundene, aber unausgesprochene Gefühle führen immer zu Verwirrung – egal, in welchem Kontext sie entstehen. Es ist dann, als ob man in zwei Welten lebte: Einerseits in der sicht- und berührbaren materiellen Realität, und andererseits in der nicht minder einflussreichen, aber diffusen und dynamischen Dimension der Emotionen.



Was aber die Bühne all dessen ist, was gerade geschieht, ist das Leben. Während man sich von der Unsicherheit gängeln lässt und sich überlegt, was man tun soll, geht es Tag um Tag vorbei. Was ist der Sinn davon, die Zeit mit blutleeren Gedanken zu verbringen, wenn es doch so viel zu lieben, lachen und lernen gibt?



Du hast keinen wirklichen Grund, dem Mann deine Gefühle vorzuenthalten. Wie er darauf reagieren wird, spielt nämlich keine entscheidende Rolle und muss dich daher auch nicht kümmern. Er wird sowieso tun, was er tun zu müssen glaubt. Aber indem du ganz mit dem gehst, was für dich ist und es auch aussprichst, gibst du deinem Herzen den ihm zustehenden Raum und ermöglichst dir damit Klarheit und Orientierung.



Deine Offenheit, dein Dich-ganz-und-gar-Zeigen und zumuten, wird dazu führen, dass du dich leichter und entspannter fühlen wirst. Und auch, dass du deine Energie und deine Gedanken wieder vermehrt auf die Aspekte deines Lebens wirst richten können, die genauso wichtig oder noch viel wichtiger sind. Alles Gute!